Al via numerosi progetti all’IC Tommaso Campanella di Badolato-Santa Caterina

Si arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Tommaso Campanella di Badolato-Santa Caterina con l’avvio di numerosi progetti. Le attività rientrano in quelle previste dai finanziamenti provenienti dal progetto PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

“Sono opportunità importanti per gli istituti scolastici – sottolinea la dirigente Susanna Mustari – che ci danno la possibilità di strutturare interventi diversificati finalizzati ad un’offerta formativa al passo con i tempi”. I progetti sono stati strutturati per tutti e tre gli ordini di scuola e alcuni moduli vedono coinvolti anche i genitori.

“Per quanto riguarda i progetti attivati con i fondi PNRR – continua la dirigente Mustari – abbiamo lavorato sull’ Investimento 3.1. “Nuove competenze e nuovi linguaggi” – Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) – LINEA INTERVENTO A “Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti” e abbiamo realizzato attività per le scuole materne e per le scuole secondarie di primo grado di entrambe i plessi.

I progetti sono incentrati su percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze Stem, digitali e di innovazione. Ancora con fondi PNRR sono stati attivati percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle corriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie”.

Anche per la scuola primaria sono stati approntati numerosi progetti. In particolare, sono in partenza moduli di italiano, matematica e inglese oltre che di potenziamento della lingua italiana per alunni stranieri. Per ogni progetto è previsto un docente esperto ed un tutor. “La risposta di alunni e genitori è stata considerevole: tante le richieste di iscrizione ai corsi arrivate in segreteria – continua la dirigente – e di questo siamo molto soddisfatti.

Le ore curricolari non sono mai abbastanza per approfondire gli argomenti come si vorrebbe. Ecco, questi progetti sono l’occasione per poterlo fare: infatti tutte le attività si svolgono in orario extra scolastico. Inoltre, stiamo puntando sulle attività STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), per diversi motivi, primo fra tutti, le STEM sono alla base delle innovazioni tecnologiche che guidano il progresso.

In secondo luogo, è un’azione mirata a risanare il gender gap che, a causa di stereotipi sociali radicati da anni, segnala una minor presenza delle ragazze negli studi delle materie scientifiche, utili a garantire maggiore stabilità lavorativa e salari più alti nelle economie odierne”.

I progetti partiranno a brevissimo e la dirigente coglie l’occasione per ringraziare la collaboratrice del Ds prof. ssa Caterina Leto, che ha curato la stesura dei progetti, il personale di Segreteria e l’intera organizzazione dei docenti, esperti e tutor, che accompagneranno gli alunni nel corso di questa esperienza.