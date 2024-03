Under 17 – L’NBS BIG MAT Soverato ferma l’imbattuta capolista BIM BUM Rende.

Dopo l’impresa della settimana scorsa della serie D di Soverato (vittoria contro il forte Castrovillari) gli under 17 di coach Gioffrè non vogliono essere da meno ed infliggono la prima sconfitta alla Bim Bum Rende, interrompendo la serie di 13 vittorie di fila della fortissima capolista del girone A.

Gli ospiti si presentano sul parquet del Palascoppa con solo 7 giocatori, Soverato segnala tra le proprie file le assenze pesanti di Calabretta e, soprattutto, dell’infortunato Chiriaco (probabilmente stagione finita per il bomber).

Il primo tempo si gioca sul filo dell’equilibrio con Morello, Miriello e Tuccio che tengono testa ad uno scatenato Quirino ben supportato dai compagni ma, nel finale del quarto il ritrovato Palaia segna 8 punti di fila e spezza l’equilibrio della partita. Il parziale si chiude sul punteggio di 22-17 per i locali.

Nella seconda frazione Rende produce delle buone giocate e riesce a recuperare ma i giovani soveratesi non mollano e riescono a limitare la rincorsa degli avversari. Si va all’intervallo lungo con i locali ancora in vantaggio ma solo di 3 punti, il tabellone recita 32-29.

Alla ripresa il copione non cambia, sostanziale equilibrio e buone combinazioni di gioco da entrambe le parti. Nel finale del tempo però Soverato, con gli scatenati Palermo e Miriello, piazza un parziale di +5 e allunga il vantaggio. Il quarto si chiude 49-41 sempre per Soverato ma partita sempre viva con Rende che non perde mai concentrazione e rimane aggrappata al match.

Nella frazione finale però, dopo un iniziale riavvicinamento, probabilmente per stanchezza (ripetiamo che erano soltanto in 7) Rende, pur lottando si deve arrendere e il tabellone sancisce la vittoria dei locali col punteggio 63-51.

Bella partita, combattuta ma correttissima. Ottima partita, nonostante la sconfitta, della squadra ben guidata da coach Arigliano. C’è voluto il miglior Soverato della stagione per avere la meglio sui rendesi che, pur a ranghi ridotti, hanno dimostrato di meritare ampiamente la testa della classifica.

Nel Soverato, oltre al solito Palermo, da segnalare l’ottima partita di un ritrovato Palaia dopo un periodo poco brillante, la continua crescita del piccolo ma combattivo Miriello e la buona prova del giovane Grandacci, autore di due belle e decisive triple nel finale di partita. Comunque buona partita collettiva dei locali.

Soverato 63 – Rende 51 (22-17) (10-12) (17-12) (14-10)

Soverato: Anastasio, Miriello 12, Bartolotti, Paparazzo, Morello 3, Mazzucco, Filardo, Tuccio 7, Scordamaglia, Grandacci 6, Palaia 14, Palermo 21. All. S. Gioffrè

Rende: Gabriele 3, Gaudio 11, Quirino 16, Tirino 4, Messina 11, Aiello 6, Mazza. All. M. Arigliano