Alba a Soverato, mercoledì 9 agosto emozioni in movimento

E anche quest’anno, ormai giunta alla sua VI° edizione, non poteva mancare la suggestiva camminata all’alba aperta a tutti e per tutti (2 km circa) nella splendida cornice del lungomare di Soverato, la Perla dello Jonio, organizzata dalla ASD SOVERATOINCAMMINO FITWALKING & Outdoor Experience insieme alla Odv Amici di Ambra con il patrocinio del Comune di Soverato e della Regione Calabria e il sostegno di Calabria Straordinaria.

Alba a Soverato è Un connubio perfetto tra sport, natura, arte e cultura, tutto Made in Soverato, dove alla Camminata accompagnata dalla luce dell’aurora seguirà, sulla spiaggia, nella splendida cornice della Baia di Soverato in via dell’Ippocampo, l’attesa dell’alba con la poesia ( scritta da Ulderico Nistico e declamata dal Maestro Claudio Rombola’ del Teatro del Grillo e da Maria Bruna Cuteri , allieva del laboratorio teatrale Spazioscenico di Soverato) e la musica dei bravissimi musicisti: Valeria Piccirillo ( violino – Barbara Ranieri (piano) e Valerio Mazza (chitarra)

E per finire la colazione dello Jonio presso i locali convenzionati ( Bar More’ e Kiss Kiss Bar ) a prezzo scontato per chi esibisce la maglietta dell’evento.

Partecipazione libera con facoltà di acquisto della maglietta ricordo dell’evento al costo di 8 euro.

“Tutti possiamo vedere l’alba ogni giorno, ma vederla assieme a centinaia di persone accompagnati dalle nobili arti della poesia e della musica diventa un rito. Esperienza imperdibile”, questo il commento social di chi ha vissuto questa esperienza ,la scorsa estate.

TRE le NOVITÀ di quest’anno:

1) La manifestazione si concluderà con un mini concerto (20 minuti circa) “Sunrise Tribute” – omaggio al Maestro Ennio MORRICONE.

2) La camminata è Pet Friendly con la partecipazione dei nostri amati amici a 4 zampe

3) Il ricavato dell’acquisto delle magliette verrà devoluto per l’acquisto di un DEFIBRILLATORE PUBBLICO che verrà donato al Comune di Soverato per la sua installazione in Città.

L’acquisto delle magliette potrà avvenire il giorno della manifestazione o in prevendita presso Edicola Corapi in via Amirante – Soverato.