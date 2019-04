ALDI: piano assunzioni di diplomati e laureati

Aldi, multinazionale tedesca leader nel settore della grande distribuzione, è alla ricerca di nuovo personale: addetti vendita, assistenti vari reparti, manager, addetti contabilità e tante altre figure diplomate e laureate, proattive, flessibili e responsabili da assumere presso i propri punti vendita in Italia.

Il gruppo Aldi crede fortemente nel valore delle persone sostenendo la loro crescita professionale e personale attraverso una formazione specifica e un percorso strutturato e su misura. I collaboratori sono considerati il cuore pulsante dell’azienda i quali, lavorando insieme in modo efficiente e organizzato, creano risultati importanti contribuendo al mantenimento di un’identità collettiva solida e forte.

Oggi Aldi è presente in 4 continenti con circa 6.000 punti vendita collocati in 11 Paesi e anche in Italia, … continua a leggere