Alimento a fini medici speciali per pazienti diabetici richiamato per potenziale deterioramento del prodotto

Il ministero della Salute ha pubblicato nella pagina internet dedicata agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto ciascuno di due alimenti a fini medici speciali Glucerna di Abbott per le specifiche esigenze nutrizionali di pazienti diabetici.

Il motivo del provvedimento è il “potenziale deterioramento del prodotto a seguito di un evento di produzione isolato”.

I prodotti coinvolti sono Glucerna Select, in confezioni da 8 bottiglie da 500 ml, con il numero di lotto 54469NR e il termine minimo di conservazione del 30/09/2024 e Glucerna Select 1.5 gusto vaniglia, in confezioni da 8 bottiglie da 500 ml, con il numero di lotto 54427NR e il termine minimo di conservazione del 30/06/2024.

L’azienda farmaceutica Abbott Laboratories BV ha prodotto gli alimenti richiamati nello stabilimento di Rieteweg 21 a Zwolle, nei Paesi Bassi. Il Ministero ha classificato il richiamo come “rischio microbiologico”, tuttavia ha pubblicato l’avviso con un ritardo di quasi 40 giorni rispetto alla data del provvedimento del 18/12/2023.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto segnalati. Come sempre, in tutti i casi descritti, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di restituire il prodotto al punto vendita che provvederà a ritirarlo consegnandolo al produttore.