Alla scoperta di Soverato con il Treno della Magna Graecia

Con il patrocinio della Città di Soverato, sabato 11 novembre si partirà da Reggio Calabria Centrale via Locri, con Il Treno della Magna Graecia, alla scoperta delle bellezze storiche e culturali della città perla dello Jonio!

Accompagnati dalla professionalità delle guide di Calliope – Uno Sguardo sull’Arte , la giornata sarà dedicata alla visita di:

– Convento della Pietà in collaborazione con Borgo del Convento ;

– Pietà di Antonello Gagini e Chiesa della SS Addolorata;

– Borgo di Soverato Superiore, località ‘U Chianu, con degustazione ‘murunedi’, dolci della tradizione soveratese;

– Giardino Botanico ‘Santicelli’;

– Area archeologica delle Grotticelle Sicule.

Segue esperienza food con tipicità a km zero: nel pomeriggio si proseguirà con una passeggiata sul Corso di Soverato, caratterizzato dalla presenza di antichi palazzi in stile Liberty realizzati tra fine ‘800 e primi del ‘900 e la Chiesetta dei Pescatori.

Verrà infine raggiunta la stazione ferroviaria all’interno della quale sarà possibile visitare la mostra permanente di cimeli ferroviari dedicati alla Ferrovia Jonica, allestita dalla nostra Associazione in collaborazione con Pro Loco Soverato . Prevista ripartenza alla volta di Reggio Calabria Centrale e località intermedie con treno Intercity 566 alle ore 17.31.

Un nuovo evento del programma Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, il primo dedicato alla città di Soverato, assolutamente da non perdere: l’iniziativa è realizzata grazie alla disponibilità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia, con il patrocinio di Fondazione FS Italiane e Regione Calabria . Si ringraziano altresì il Comune di Soverato, il Borgo del Convento ed Antoior travel & events per l’importante contributo nella realizzazione dell’itinerario.