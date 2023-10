Gal “Serre Calabresi”: si lavora a pieno ritmo in vista della programmazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027

Obiettivo definire la programmazione della Strategia di sviluppo locale e del Piano di azione locale 2023-2027, entro il 31 ottobre. In questa direzione volge l’impegno prioritario del Gal “Serre Calabresi”, mediante il suo Ufficio di Piano.

Preso atto dell’avviso pubblico della Regione Calabria, per l’elaborazione e la presentazione dei Piani di azione locale da parte dei Gal calabresi, che ha confermato le 13 aree territoriali della programmazione 2014-2020, è stata stilata una road map per la costruzione della Strategia di Sviluppo Locale e si è dato avvio alla prima fase di definizione del partenariato di progetto, promuovendo la partecipazione dal basso con il coinvolgimento dei partner pubblici e privati, con attività di informazione e di animazione territoriale.

A tal proposito sono stati organizzati otto forum: quattro rivolti agli operatori economici e sociali (aziende agricole, imprese, consorzi, cooperative, associazioni) e quattro rivolti ad amministratori locali (sindaci e loro delegati). Tali appuntamenti sono valsi anche alla realizzazione della seconda fase della programmazione: l’analisi socio-economico territoriale e di intercettazione dei fabbisogni territoriali.

Il tour ha fatto tappa, coinvolgendo vari ambiti territoriali, ad Isca sullo Ionio, Soverato, Cortale e Chiaravalle. Soddisfatto della partecipazione e del riscontro avuti, il presidente del Gal “Serre Calabresi”, ha evidenziato «come siano emersi importanti dibattiti e notevoli spunti costruttivi per l’Ufficio di Piano. Sulla scorta di ciò si sta lavorando ad una strategia che avrà ricadute immediate e tangibili per il territorio».

Il Piano d’azione è un documento di fondamentale importanza e declina in azioni la Strategia di sviluppo locale.

La strategia individuata per lo sviluppo del territorio ha l’obiettivo di costruire un sistema relazionale efficace e funzionale tra pubblico e privato, di attivare la sinergia tra i diversi fondi strutturali, azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

I tecnici dell’Ufficio di piano sono in questo momento impegnati nell’elaborazione della Strategia di sviluppo locale, con l’individuazione degli ambiti tematici primari, degli obiettivi specifici da perseguire e dell’operazioni cardine da porre in essere.

Nei prossimi giorni si provvederà alla condivisione della proposta, mediante l’organizzazione di tavoli tematici e settoriali, operazione preliminare all’approvazione e alla presentazione della Strategia di Sviluppo locale in conferenza plenaria, prima dell’invio alla Regione Calabria.

Per approfondire e focalizzare gli obiettivi strategici e operativi della strategia, sabato 21 ottobre alle ore 11, appuntamento, presso la sala consiliare di Soverato, per riflettere sui turismi possibili nelle aree delle Serre Calabre. Martedì 24 ottobre, presso la sede del Gal “Serre Calabresi” a Chiaravalle, alle ore 17, il tema dell’incontro sarà “Verso il distretto del cibo delle Serre Calabresi”. Nell’ambito del percorso partecipativo per la definizione della nuova Strategia di Sviluppo locale, i tre Gruppi di azione locale dell’area centrale della Calabria, Gal “Dei Due Mari”, Gal “Terre Vibonesi” e Gal “Serre Calabresi”, per mercoledì 25 ottobre alle ore 11, presso il T-Hotel di Lamezia Terme, hanno organizzato un forum-dibattito con l’intervento dei rappresentanti delle associazioni di categoria: Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri. Interverrà, anche, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Giacomo Giovinazzo. Concluderà l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo.