Allarme nel catanzarese per falsi avvisi su portoni condominiali

Falsi avvisi del Ministero dell’Interno hanno fatto la loro comparsa in questi giorni sui portoni di alcuni condomini anche in provincia di Catanzaro. Si tratta, in realtà, di un tentativo di truffa da parte di ladri che, con questo escamotage, invitano i cittadini a farsi aprire le porte di casa con la scusa di un controllo sui contratti di locazione.

Addirittura si invitano i non residenti a lasciare le abitazioni se non in regola, pena sanzioni di oltre 200 euro e, nei casi più gravi anche l’arresto. Avvisi simili, erano già comparsi un po’ dappertutto in Italia durante il lokdown per il Covid.

L’allarme è scattato sui social anche per mettere in guardia da questi ladri senza scrupoli specialmente gli anziani, facili vittime di questi subdoli raggiri e che spesso ne fanno le spese.

Amalia Feroleto