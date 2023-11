Allerta alimentare, COOP e Ministero segnalano nuovo ritiro per rischio allergene

Nuovo ritiro urgente del Ministero questa volta per presenza di allergene di solfiti non dichiarati in etichetta nei gamberi surgelati

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: che riguarda un singolo lotto di gamberi surgelati a marchio COOP a causa della presenza di solfiti (23 +/- 6 mg/kg) non dichiarati in etichetta.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 2H11 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 10/08/2024.

Le code di gamberi indopacifici scottate e surgelate richiamate sono state prodotte per COOP Italia S.C. dall’azienda Mangala Marine Exim India PVT.LTD (701), nello stabilimento in India.

I consumatori anche stavolta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pregati di non consumare il prodotto in questione se in presenza di intolleranza o allergia ai solfiti per deviare a spiacevoli effetti collaterali di debole o forte entità soprattutto nei soggetti allergici.

Il prodotto è sicuro per i consumatori e le consumatrici che non soffrono di allergia ai solfiti.