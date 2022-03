Allerta sul sito del Ministero della Salute: Salsiccia sottovuoto richiamata per errata etichettatura

Sul sito del ministero della Salute è apparso l’annuncio di una nuova allerta alimentare: il prodotto ritirato dal commercio è costituito da 13 lotti della “SALSICCIA SOTTOVUOTO” di Lovison a causa di un errata etichettatura. La data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 21/03/2022 mentre quella effettiva dell’avviso di richiamo è del 18 marzo 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto coinvolto nel richiamo è “SALSICCIA SOTTOVUOTO” Lovison, mentre il marchio del prodotto è ‘Salumificio A. Lovison srl’ e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Salumificio A. Lovison srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 1470L, mentre il nome del produttore è Salumificio A. Lovison srl con sede dello stabilimento in via Ugo Foscolo 1 a Spilimbergo (PN).

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè l’”errata etichettatura relativamente ad una data di scadenza superiore a quella prevista di 30 giorni” e riguarda le confezioni sottovuoto di salsiccia da 0,320 kg e i lotti di produzione del 02/02/2022, 07/02/2022, 09/02/2022, 14/02/2022¸ 16/02/2022, 21/02/2022, 23/02/2022, 28/02/2022, 02/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 14/03/2022 e 16/03/2022. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda ai consumatori, a evitare di mangiare i lotti della salsiccia incriminata e portarlo presso il venditore o il punto vendita di acquisto per il rimborso.