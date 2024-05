L’Oratorio Salesiano di Soverato si prepara all’estate ragazzi 2024

Quest’anno il film di animazione “Mulan” sarà il filoconduttore dell’estate ragazzi salesiana 2024.

Dal lunedì 22 giugno a sabato 20 luglio gli iscritti all’estate ragazzi vivranno un mese di divertimento, formazione e preghiera…tra le tante uscite previste per scoprire le bellezze del nostro territorio, quest’anno una grande novità riguarda un uscita giornaliera ad “Etnaland” il parco divertimenti e acquatico di Catania, per chi si iscriverà all’estate ragazzi entro il 25 Maggio.

Un altra novità che riguarda la struttura pomeridiana è la personalizzazione della visione del film per la fascia elementari e la fascia medie.

I primi vedranno il film d’animazione e i secondi vedranno il film remake proprio per differenziare i contenuti in queste due fasce di età.

non sono esclusi i ragazzi e i giovani dalla terza media in su che vivranno l’estate giovani serale con pub e giochi in oratorio.

Vi aspettiamo in oratorio per le iscrizioni dal martedì al sabato dalle 16 e 30 alle 20.