Allevatori scomparsi, rinvenuto materiale biologico

Le incessanti ricerche dei due allevatori di Petilia Policastro, Rosario Manfreda, 69 anni e Salvatore Manfreda, 34 anni, rispettivamente padre e figlio, scomparsi il giorno di Pasqua, condotte dai carabinieri della locale Compagnia e del Comando Provinciale di Crotone, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Firenze, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno dato un esito parziale.

Sono stati infatti rinvenuti a San Mauro Marchesato, in località Caravà, l’autovettura Ford Maverick completamente carbonizzata e a Mesoraca, in località Sant’Antonio, oggetti personali riconducibili agli scomparsi nonché materiale biologico sul quale sono in corso specifici accertamenti.

Le ricerche continueranno nei prossimi giorni anche con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo di Bologna.