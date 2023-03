All’ospedale di Lamezia Terme la prima giornata nel nuovo progetto “Regala un sorriso in corsia”

Mercoledì 8 marzo, si è svolto presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme la prima giornata nel nuovo progetto della dott.ssa Ludovica Stagliano “REGALA UN SORRISO IN CORSIA” nato per allietare la sofferenza e i giorni buoi trascorsi dai bambini del reparto di pediatria e fibrosi cistica, fungendo così anche da supporto psicologico.

Tutto questo è avvenuto grazie alla collaborazione nata fra il centro PsicoEducativo il sorriso di Antony, titolare la Stagliano, e la nuova primaria del reparto la dott.ssa Mimma Caloiero, che insieme alla dott.ssA Angela Paone, infermiera del reparto di fibrosi cistica infantile hanno concretizzato la prima giornata.

I bambini ricoverati hanno passato un pomeriggio in compagnia della principessa Elsa e di Gattoboy, fatto di coccole, sorrisi, sorprese. In regalo ad ognuno di loro una giornata presso centro Il sorriso di Antony – Centro PsicoEducativo in compagnia dei gli amici animali, a contatto con la natura e insieme ai bambini e ragazzi del centro.

La dott.ssa Stagliano sociologa specializzata in disabilità crede molto in questo progetto e augura una continuità in corsia.