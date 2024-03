Amica Sofia Calabria sottoscrive il Patto per la lettura

Anche la sezione calabrese di Amica Sofia, associazione di promozione sociale che promuove la ricerca e le pratiche di filosofia dialogica con i bambini e con gli adulti, ha aderito al Patto per la lettura promosso dal Comune di Catanzaro, insieme ad altri 42 enti, associazioni e realtà locali che lo scorso giovedì 21 marzo si sono incontrati nella Sala ’Augusto Placanica’ della Biblioteca Comunale De Nobili per la sottoscrizione dell’accordo.

Attraverso tale iniziativa, l’amministrazione ha inteso riunire i soggetti che operano nel settore della promozione della lettura per pensare e realizzare insieme azioni finalizzate a sostenere la pratica della lettura in famiglia, tra i più giovani e tra le fasce più deboli della popolazione al fine di contrastare l’emarginazione sociale e le disuguaglianze e di favorire il libero accesso alle conoscenze.

Da anni l’associazione Amica Sofia opera in città e nella regione riconoscendo il diritto di leggere e di pensare come fondamentale per tutti i cittadini e come valore su cui investire e promuovendo azioni di incontro, lettura e dialogo non solo nelle sale delle biblioteche e nelle scuole, ma anche nei centri di aggregazione giovanile, nelle carceri, nei centri di accoglienza e nelle case di riposo.

Attraverso la sottoscrizione del Patto, l’Associazione vuole dare il suo contributo alla promozione dello sviluppo del pensiero creativo e consapevole, che tanto incide sulla qualità della vita individuale e collettiva, confermando il valore civile del suo impegno.