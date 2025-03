Girifalco, approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Consiglio Comunale, nella seduta di mercoledì scorso, ha approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi della L. 41/1986, L. 104/1992 e L.R. 23/2003, redatto dai professionisti incaricati Arch. Paola Nisticò, Geom. Palaia Salvatore e Geom. Nesticò Matteo.

Un traguardo significativo per la nostra città, frutto di un percorso avviato negli ultimi anni: passo decisivo ed importante per una città sempre più accessibile e inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie.

L’obiettivo dello studio è analizzare le condizioni di accessibilità alle strutture pubbliche (edifici-comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico anche non comunali) e agli spazi urbani (giardini e parchi pubblici, marciapiedi, parcheggi, piazze, ecc), al fine di individuare le barriere da eliminare e predisporre un piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e relativi costi.

Ora il lavoro prosegue con la fase attuativa, affinché il Peba si traduca in interventi concreti per migliorare la qualità della vita di tutti.