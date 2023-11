Aprire per sei giorni su sette l’ufficio postale di Sant’Andrea Jonio Marina

Riceviamo e pubblichiamo da un nostro lettore:

Si chiede gentilmente per l’ennesima volta agli organi di competenza, la riapertura definitiva di sei giorni su sette dell’ufficio postale di marina di Sant’Andrea Jonio.

Non è più sostenibile l’apertura di soli due giorni a settimana provocando il sovraffollamento della clientela. Non si è mai vista una cosa del genere. Un ufficio postale con presenza di Postamat, collocato sulla Via Nazionale (Statale 106), in più è una zona di passaggio, che non da un servizio come dovrebbe.

Ci avete mai pensato agli anziani senza macchina? Come devono ritirare la pensione oppure pagare bollette?

V.A.