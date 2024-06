Durante una perquisizione presso l’abitazione e le pertinenze dell’immobile situato a Catanzaro Lido, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato le armi ben nascoste all’interno del magazzino, confermando così i sospetti che avevano motivato la sorveglianza dell’uomo nei giorni precedenti.

Il soggetto in questione è A. C., di 58 anni, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per la detenzione di due armi.