Sette riflessioni veloci

Riflessione 01: Poi vi lamentate che io la chiami Europa (dis)Unita. Quale barbara ragione può aver indotto l’Olanda a non aver pazienza due giorni e votare come tutti gli altri?

Riflessione 02: Se uno tiene un comizio sabato mattina per influenzare il voto, ciò è illegale, ed è giusto sia così; come mai da ieri sera possiamo sapere i risultati dell’Olanda? Sono due gatti, però è comunque un intervento nelle opinioni.

Riflessione 03: Amanda (così affettuosamente la chiamano i giornali) si becca quattro anni per calunnia. Io dichiaro che di quella vicenda di stranieri e omicidio a Perugia non fui convinto e non sono convinto di nulla, inclusi i variegati risvoltini privati.

Riflessione 04: Era la Notte delle chiese. Ovviamente, a Soverato non viene a mente a nessuno, nemmeno ai famosissimi intellettuali, di far qualcosa per le nostre; e in specie per l’Addolorata con il Gagini. Gagini, chi era costui? E che fine ha fatto il docufilm? E che fine ha fatto il quadratino del telefono con cui l’eventuale “turista” potrebbe venire istruito? E già, dal 10 maggio non è più gratis: ahahahahah.

Riflessione 05: Metà dei comuni calabresi non ha il Piano spiaggia. Soverato ce l’ha dal 2020, però non lo sa nessuno, e la situazione resta quella del 2019, anzi del 1959. Regna il dio Arpocrate. Chi era? Beh, consultate qualche libro.

Riflessione 06: Hanno commemorato l’operazione di Normandia 1944. Giusto, per loro, che l’abbiano celebrata USA e Gran Bretagna; ma già c’entrava poco e niente la Francia – territorio a parte – ma che c’azzeccava l’Italia?

Riflessione 07: Ho trovato, e già applicato, la soluzione per le bottiglie di plastica. Non dico come per evitare pubblicità, ma sarò più preciso in seguito.

Ulderico Nisticò