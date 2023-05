Arrestato a Soverato un 48enne per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Soverato hanno arrestato un uomo di 48 anni per ‘resistenza a Pubblico Ufficiale’. I fatti si sono svolti nella serata di ieri a Soverato vicino al corso principale. Secondo quanto si apprende, al numero di emergenza 112 sono giunte più segnalazioni di una persona che, ubriaco, tentava di aggredire i passanti.

Sul posto è stata inviata tempestivamente una gazzella del radiomobile che ha individuato la persona segnalata. All’intervento dei Carabinieri, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, “in una rapida escalation di livore”, ha inveito contro i militari opponendo, sin da subito, resistenza fisica, aggredendoli.

Con non poca fatica i Carabinieri sono riusciti a fermare ‘l’esagitato’, evitando gravi conseguenze. In questa fase, uno dei militari operanti è stato colpito con un pugno e gli è stata morsa la mano.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, è stato accompagnato in Caserma dove, alla luce delle evidenze raccolte, è stato dichiarato in stato d’arresto e, dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, trattenuto presso la camera di sicurezza della sede in attesa di comparire dinnanzi al giudice per il rito direttissimo. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.