Arresto del sindaco di San Vito sullo Ionio, le dimissioni dei consiglieri di minoranza

In seguito all’arresto del sindaco Alessandro Doria, coinvolto in un’inchiesta su presunte tangenti per la realizzazione di un parco eolico (LEGGI), vengono formalizzate con una lettera le dimissioni dei consiglieri di minoranza. Ecco il testo completo:

“I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza del Comune di San Vito sullo Ionio: Rubino Luigi, Bilotta Vito e Tino Antonio, con la presente comunicano le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. Tale decisione fa seguito al provvedimento restrittivo adottato della DDA di Catanzaro ed eseguito in data odierna che, per le motivazioni riportate, ci induce a ritenere non sussistano più le condizioni per il permanere di questo Consiglio Comunale dal quale ci dissociamo”.

“I sottoscritti hanno da sempre contestato i metodi e i modi adottati dall’Amministrazione Comunale nella gestione della cosa pubblica con le opportune segnalazioni sia in Consiglio Comunale sia nelle sedi preposte, Procura della Repubblica e Corte dei Conti di Catanzaro. Sin dall’insediamento avvenuto nel giugno 2017, gli scriventi ritengono di aver svolto, in seno al Consiglio, il loro ruolo per far rispettare un agire trasparente e legale e di avere dato il proprio contributo nell’interesse di tutta la comunità Sanvitese”.