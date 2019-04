Auto contro il guardrail, illesa la conducente

Un incidente stradale si è verificato in via Gioacchino da Fiore in direzione Catanzaro centro. Per cause ancora da accertare, forse il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, una donna alla guida di una Hyundai I10 ha perso il controllo del mezzo.

L’auto ha fatto testacoda finendo contro il guardrail. Rotto il semi asse dell’autovettura. La passeggera è rimasta fortunatamente illesa. Intervenuti carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco della sede centrale che hanno messo in sicurezza l’autovettura.