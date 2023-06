Auto finita in una scarpata, deceduta anche la figlia 13enne

Si è aggravato il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 nel Reggino. E’ morta durante il trasporto all’Ospedale metropolitano di Reggio Calabria anche la tredicenne coinvolta nel sinistro avvenuto a Bovalino, nella Locride, in cui sono deceduti la madre, Caterina Pipicelli, 39 anni, di Natile, e il fratellino di 11.

Il nucleo familiare viaggiava a bordo di una Fiat Panda che, per motivi ancora in corso di accertamento, è precipitata – per circa tre metri – nell’alveo di un torrente che costeggia la strada provinciale che dallo svincolo della Statale 106 ionica di Bovalino porta al piccolo centro aspromontano di Natile.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e ale forze dell’ordine, sono giunti numerosi parenti e amici delle tre vittime, che appartenevano ad una famiglia molto conosciuta a Natile e nei centri vicini.

