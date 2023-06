Tragedia in Calabria, auto precipita in una scarpata: muoiono mamma e un bambino di 11 anni

È di due morti e un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bimbo di 11 anni e la mamma di 39.

Gravemente ferita l’altra figlia di 13 anni, trasportata all’ospedale di Locri con l’elisoccorso. Tutti originari di Natile Vecchio, frazione di Careri nel reggino.

Il tragico sinistro è avvenuto, per cause in corso di accertamento, intorno alle 14,45. L’autovettura è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. Purtroppo l’impatto non ha lasciato scampo ai due passeggeri rimasti incastrati nelle lamiere contorte dell’abitacolo.

Le squadre dei vigili del fuoco di Bianco e Siderno sono attualmente sul posto per le operazioni. Il 118 intervenuto ha potuto solo constatare il decesso della donna e del suo bambino.