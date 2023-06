Auto in fiamme nella notte a Badolato, indagini sulle origini del rogo

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle 02:05 circa nel comune di Badolato in via Cardarello per incendio autovettura.

Interessata dalle fiamme una Fiat Grande Punto. La stessa andava completamente distrutta. La vettura era parcheggiata bordo strada in prossimità del condominio dove risiede la proprietaria.

Non si registrano danni a persone. Momenti di panico e disagi tra gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso ed acre sviluppatosi dalla combustione.

Sul posto erano già presenti i Carabinieri della stazione di S. Caterina sullo Jonio per quanto di competenza.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.