[VIDEO] Collaudato a San Sostene l’impianto di compostaggio di prossimità

Claudio Pansa, amministratore unico della società ECOPANS Srl di Gardone Riviera (BS), assistito da un operatore della MEA Ecologia, ha completato le operazioni di collaudo dell’impianto di compostaggio realizzato all’interno del Comune di San Sostene.

Com’è noto, la gestione dei rifiuti rappresenta da sempre una problematica importante che qualsiasi amministrazione comunale si trova ad affrontare e la finalità di un simile impianto è ridurre la componente organica da smaltire, trasformando la stessa in un prodotto utile all’ambiente e cioè il compost il quale viene usato in agricoltura per migliorare le caratteristiche nutritive del terreno.

L’amministratore unico di ECOPANS Srl soddisfatto dell’esito del collaudo, ha spiegato come sia possibile compostare i rifiuti biodegradabili in modo naturale avvalendosi di un materiale strutturante.

Alle attività di collaudo erano presenti anche il Sindaco del Comune di San Sostene Avv. Lugi Aloisio e tutta l’amministrazione comunale. Il Sindaco, anch’egli compiaciuto della buona riuscita dell’operazione, ha voluto sottolineare i vantaggi che l’impianto di compostaggio di prossimità porterà a tutta la comunità sansostenese e all’ambiente in quanto, tale installazione, rappresenta una fra le poche eco-tecnologie validate per migliorare la gestione delle risorse ambientali e soprattutto per recuperare dai rifiuti sostanze organiche da destinare all’agricoltura, permettendo quindi una gestione sostenibile degli scarti umidi.