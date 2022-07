Auto in transito prende fuoco, in salvo conducente

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 10.20 circa sulla SS280 direzione Lamezia Terme per incendio autovettura.

La vettura coinvolta una BMW320 in transito. A bordo il solo conducente che, accortisi del fumo fuoriuscire dalla parte posteriore del veicolo, accostava lo stesso bordo strada e abbandonava l’abitacolo senza riportare alcun danno.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e viabilità.

Accidentali le cause origine del rogo.