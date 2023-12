Avvio della certificazione riconosciuta del Mise per il marchio collettivo Nazionale Suino Nero Italiano 100% puro della Filiera Madeo

E’ un vero e proprio esempio di azienda virtuosa calabrese, parliamo del gruppo Madeo di San Demetrio Corone cittadina nel cosentino, l’azienda che produce salumi di eccellenza tra i più apprezzati del paniere del made in Calabria, quali salumi di suino nero italiano e di Calabria DOP di altissimo pregio, esportati in tutti il mondo e che ha da pochi giorni raggiunto un traguardo davvero molto significativo, che premia e aggiunge un tassello di qualità alla Filiera, così come ci ha raccontato con notevole orgoglio Anna Madeo.

Si è concluso il primo iter di Certificazione da parte dell’ente Agroqualità Rina del Marchio Collettivo Nazionale del “RE NERO” 100% puro suino nero italiano, marchio approvato dal Mise, che ha visto dopo mesi di lavoro concludersi l’iter per la prima filiera di razza autoctona, il nero di Calabria della Filiera Madeo.

“Nei prossimi mesi i nostri prodotti che curiamo nei minimi dettagli, nelle materie prime e nella lavorazione, saranno immessi sul mercato con il bollino BLU di certificazione, questo consentirà al consumatore di distinguere i veri prodotti di Suino Nero PURO da quelli che vengono realizzati con suini ibridi e non autoctoni, riconosciuti dal Ministero di competenza come tali”.

Queste le parole della presidente Anna Madeo, giovane e capace imprenditrice che con orgoglio non arresta la sua spinta propulsiva per far crescere l’azienda di famiglia avviata dal capo stipite e attuale sindaco di San Demetrio Corone dott. Ernesto Madeo. Con questo nuovo traguardo, per la Filiera Madeo di San Demetrio Corone si avvia finalmente un percorso di certificazione regolamentata che consentirà al consumatore di avere informazioni chiare e che vigilerà sul mercato sulle frequenti contraffazioni dei prodotti.

“Per noi, oltre che una grande soddisfazione, tutto ciò rappresenta una garanzia per la riconoscibilità della qualità di ciò che con tanta cura, professionalità e amore produciamo ogni giorno nella nostra Filiera”. Conclude così Anna Madeo.