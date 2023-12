Calabria Verde: accreditati stipendi e tredicesima, interessati circa 4.000 lavoratori forestali

L’azienda regionale di forestazione Calabria Verde, guidata dal direttore generale Giuseppe Oliva, conferma avere avuto luogo l’avvio delle procedure per la liquidazione degli stipendi (fino al mese di novembre incluso) e della tredicesima mensilità spettanti ai circa 4.000 lavoratori forestali calabresi in forza alla stessa azienda, compresi quelli addetti a funzioni di forestazione alle dipendenze del Parco regionale delle Serre e dei disciolti consorzi di bonifica, oltre che quelli di recente transitati direttamente nei ranghi di Calabria Verde a seguito di specifico provvedimento adottato dal Consiglio regionale sul finire dello scorso novembre.

Come da comunicazioni della tesoreria BPR, inoltre, si specifica che gli accrediti in favore dei beneficiari saranno operativi a far data dalla giornata di giovedì 21 dicembre.