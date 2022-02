Azienda calabrese realizza costruzione per base americana intercettazione missili

E’ calabrese e precisamente lametina l’impresa che ha costruito la JTAGS (Joint Tactical Ground Station) a Sigonella per il governo americano. La D’Auria Costruzioni srl con sede a Lamezia Terme, impresa leader nel settore delle costruzioni, nell’ambito del quale opera sin dall’anno 1996, è l’impresa che ha costruito la JTAGS.

La JTAGS e’ una stazione con un sistema di ricezione e trasmissione satellitare che è in grado di prevedere e identificare il lancio di missili balistici con testate nucleari, chimiche, biologiche o convenzionali.

JTAGS individua i missili che hanno una gittata compresa tra i 300 e i 3.500 Km (missili da teatro). Essa riceve e processa i dati che provengono dalla costellazione satellitare del Defense Support Program. JTAGS determina la fonte TBM identificando il punto ed il momento di lancio del missile, la sua traiettoria, il punto e il momento dell’impatto.

Il suo scopo è dare l’allarme, individuare il punto esatto del lancio e di conseguenza permetterne la distruzione, ha spiegato il Pentagono. Per queste sue caratteristiche e’ stata definita come una sorta di “scudo protettivo”. Tra i suoi altri ambiti, JTAGS opera con il Theater Event System (TES) e con il comando per le operazioni spaziali USA. Il JTAGS e’ affidato al controllo della 1st Space Company (proveniente dalla United States Army Space and Missile Defense Command).

E’ stata realizzata dall’azienda lametina la costruzione di una caserma militare con una superficie di 500 mq fuori terra con muri e tetto antisismici armati e un’area recintata che ospita tre antenne di telecomunicazione satellitare del diametro di 4 metri e mezzo ciascuna, un raggio di elevazione compreso tra i 5 e i 90° ed una copertura completa all’orizzonte di 360°, opererà ventiquattro ore al giorno, sette giorni la settimana ed il numero degli addetti impiegati per gli scopi del programma è di trentacinque unita’.

Attualmente la JTAGS ha cinque distaccamenti nel mondo: due a Colorado Springs (sede principale della JTAGS), uno nel Texas, uno in Europa (Sigonella), uno tra Corea del sud e il Giappone.

La D’Auria Costruzioni diretta dal geometra Mario D’Auria, è una impresa che opera in vari ambiti costruttivi, negli anni ha realizzato il completamento del Santuario dedicato a Mamma Natuzza a Paravati di Mileto, la nuova chiesa di Santa Maria Goretti a Lamezia Terme Sambiase, ha realizzato anche varie scuole dell’hinterland lametino e non solo, il Museo Marincola della provincia di Catanzaro e si avvale della collaborazione di vari tecnici, progettisti e maestranze specializzate nel settore.