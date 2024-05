Riciclaggio della plastica: ci ho provato due volte invano

Come tutti gli esseri umani, anche io ho la mia variabile componente di ingenuità; e mosso da questa, mi reco in bici a far uso dell’apposito nuovo fiammante macchinario, con una bottiglia sperimentale, e tento di versarla, ricevendo un comunicato di CONTENITORE PIENO CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. Ciò avviene il 18, sabato.

Dabbene e pollo come sono, torno mattina di oggi 19. Apro lo sportellino, e trovo che il contenitore è PIENO esattamente come ieri. Incontro anche una gentile signora munita di voluminosa borsa zeppa di bottiglie, e le rivolgo il consiglio di riportarsele a casa.

Il DISAGIO, come si legge, continua imperterrito. Voglio sperare che chiunque ne abbia responsabilità – Comune e privati o altro – assicuri d’ora in poi il regolare ritiro del materiale, quindi garantisca orari certi di utilizzazione del marchingegno.

Ulderico Nisticò