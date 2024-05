Lite in un bar di Badolato e tentativo di aggressione, intervento dei carabinieri

Martedì sera, in un locale di Badolato, un gruppo di ragazzi ha discusso in maniera animata per una questione di precedenza e di posto da occupare all’interno del bar.

Una discussione che dalle parole è passata subito ai fatti, e che non è finita lì. Nonostantte la vittma del presunto aggressore ieri abbia rifiutato di farsi refertare.

Ieri però la vittima, forte dell’appoggio di alcuni amici, ha provato a farsi giustizia da solo e così è tornato per affrontare chi ieri sera gli aveva dato uno schiaffo.

Il peggio è stato evitato dal tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Soverato che, allertati, sono giunti sul posto.