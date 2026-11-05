Badolato – Gradito a preti e a Rai Tre l’opuscolo “Maschio sesso debole” della psichiatra Maria Carnuccio

A distanza di 32 anni l’opuscolo “Maschio sesso debole” (ormai esaurito nella sua prima edizione a stampa del dicembre 1994, curata dall’Università delle Generazioni) continua ad interessare i sacerdoti impegnati nella preparazione cristiana al matrimonio di giovani coppie.

L’ultima copia ancora disponibile è attualmente adottata da mons. Adamo Castagnaro, parroco di Conflenti e vicario nella Diocesi di Lamezia Terme (CZ). L’Autrice è Maria Carnuccio, medico-psichiatra di Badolato, adesso in pensione dopo aver prestato servizio alla ex ASL di Soverato (CZ).

Domenico Lanciano, che da quel 1994 si occupa di diffondere il pregevole e agevole (ma scientifico) piccolo trattato, auspica che la dottoressa Carnuccio voglia realizzare una seconda edizione, magari accresciuta ed aggiornata, pure alla luce dei lusinghieri commenti finora ricevuti.

Infatti, appena pubblicato nel 1994, tale opuscolo di appena 80 pagine è stato subito adottato da numerosi preti, alcuni dei quali lo hanno gradito a tal punto da recensirlo molto benevolmente in parecchie parti d’Italia. E deve essere piaciuto assai pure alla redazione di Rai Tre, nella primavera del 1995, se l’Autrice è stata invitata a parlarne nell’allora salotto televisivo di “Harem” la seguitissima trasmissione di sole donne, condotta brillantemente dalla famosa attrice e cantante belga Catherine Spaak (1945-2022) naturalizzata italiana.

Maria Carnuccio, all’ultimo momento non ha potuto partecipare alla trasmissione, per intervenuti e improcrastinabili impegni familiari; ma già tale invito è il segno che il tema era degno della massima attenzione anche nazionale.

Due curiosità. La prima: nella stessa primavera del 1995 Maria Carnuccio è stata eletta segretaria della nuova formazione politica (nata nel 1992) “Proporzione Uomo-Donna” comunemente conosciuta come “il partito delle donne” che puntava ad avere in Parlamento una rappresentanza ispirata alla “proporzione anagrafica” dei Deputati e dei Senatori, tra donne e uomini, ma anche degli altri Eletti nelle varie Istituzioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni, ecc.).

La seconda: nell’estate 1995, come ai tempi della cosiddetta “rivoluzione culturale” o “contestazione” del 1968 e dintorni, l’opuscolo “Maschio sesso debole” è stato presentato alle oltre cento operaie di una fabbrica di confezioni in Agnone del Molise; pure qui i temi evidenziati da tale pubblicazione hanno avuto il grande gradimento delle lavoratrici, ma anche dei lavoratori uomini.