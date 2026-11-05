Dramma sventato in Calabria: Carabiniere scavalca la balaustra e salva una 37enne nel vuoto

Quindici minuti sospesi tra la vita e la morte. Da una parte il precipizio, dall’altra un Carabiniere che, senza esitare, sceglie di avvicinarsi a una donna in preda alla disperazione, mettendo a rischio la propria incolumità pur di salvarle la vita.

​È quanto accaduto al belvedere di Sant’Elia, nel territorio di Palmi, dove una donna di 37 anni si trovava seduta oltre la ringhiera di protezione, con davanti a sé un dirupo profondo circa 500 metri e l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

​La corsa contro il tempo e l’arrivo dei soccorsi

​La segnalazione è arrivata tempestivamente ai Carabinieri della Compagnia di Palmi, che si sono precipitati sul posto insieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco.

​La situazione è apparsa fin da subito estremamente critica: ogni movimento azzardato o parola fuori luogo avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

​Il coraggio e l’umanità oltre la divisa

​A fare la svolta decisiva è stata una scelta tanto coraggiosa quanto umana: il Comandante della Stazione dei Carabinieri ha scavalcato la ringhiera, sedendosi accanto alla donna a pochissimi centimetri dal baratro. Nessuna fretta, nessun gesto brusco, ma un obiettivo chiaro: raggiungerla prima di tutto con le parole.

​Per circa quindici minuti il Maresciallo è rimasto al suo fianco, intessendo un dialogo fatto di ascolto profondo e comprensione per abbattere il muro della diffidenza. In questa fase delicata si è rivelata preziosa anche la presenza di una psicologa, già nota alla giovane, intervenuta per supportare la mediazione di fronte a un gesto estremo maturato a causa di pesanti difficoltà personali.

​Il lieto fine: un’intesa silenziosa e il salvataggio

​Poi, in quei momenti interminabili, è arrivato il segnale tanto atteso: uno sguardo e un’intesa silenziosa che hanno fatto capire al Maresciallo come la donna stesse finalmente riconsiderando la propria decisione.

​In un attimo, l’intervento coordinato di un altro Carabiniere ha permesso di afferrarla e trarla definitivamente in salvo. La trentasettenne è stata subito affidata alle cure sanitarie del 118.

​Una vita salvata grazie al coraggio, alla lucidità e all’empatia degli uomini dell’Arma. Perché, in frangenti così drammatici, la vera differenza non la fanno solo la tempestività e la preparazione professionale, ma la capacità di fermarsi, ascoltare e tendere una mano quando tutto sembra perduto.