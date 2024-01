Badolato, l’anno sociale dell’Ass.ne “Nicola Caporale” si chiude col successo del Presepe Vivente

Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea dei soci e delle socie dell’Associazione Culturale “Nicola Caporale” per un resoconto generale dell’anno sociale 2023, fortemente caratterizzato dai successi della rappresentazione teatrale in vernacolo “Tempu passa e…tuttu torna” (11 Novembre) e della IV Edizione del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te” (26 e 27 Dicembre). Ambedue le manifestazioni hanno registrato il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale di Badolato, guidata dal Sindaco Giuseppe Nicola Parretta, e della Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria.

L’evento di Novembre – reso possibile grazie anche al supporto di alcune attività turistico-commerciali di Badolato – ha visto il Teatro Comunale di viale Magna Grecia gremito per una serata unica e divertente. Emozioni e risate condivise hanno fatto da cornice ad una commedia simpatica, in dialetto badolatese, curata dalla regia di Saverio Cristiano col supporto di Clara Sorgiovanni e che ha registrato la partecipazione attiva di attori ed attrici amatoriali: Bruno Leuzzi, Antonio Napoli, Maria Teresa Cristiano, Bruno Ramogida, Lidia Cipriani, Caterina Valenti, Rosanna Lupica, MariaVittoria Catanzariti, Giuseppe Bressi. Nei giorni 26 e 27 Dicembre, invece, nell’antico borgo di Badolato (CZ) si è svolta la quarta edizione del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te”, con un’affluenza straordinaria di visitatori soprattutto nella prima giornata.

Sono stati circa 2.200 i cittadini ed i turisti calabresi accorsi a visitare il borgo ionico che è stato palcoscenico naturale della rappresentazione scenica organizzata dall’Associazione Culturale “Nicola Caporale”, con l’importante supporto istituzionale del Comune di Badolato e della Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria e col supporto di operatori turistico-commerciali locali ed associazioni del territorio.

“La manifestazione – dichiara la presidente Myriam Rovito – si è svolta in 2 giorni intensi e carichi di impegni e di grandi emozioni. Per le due giornate è stata messa in piedi una macchina organizzativa importante. Il percorso del Presepe Vivente, quest’anno, ha cambiato zona e tragitto attraversando l’antico rione “u mancusu” e con la scena finale della Natività in piazza Santa Maria. I tanti visitatori sono stati accompagnati da guide in gruppi formati da 40/50 ed hanno potuto così ammirare scene religiose, scene di vita quotidiana, mestieri dell’epoca. È stato possibile visitare ed ammirare anche viuzze caratteristiche dell’antico borgo con scorci mozzafiato, un piccolo presepe della Calabria jonica, che stanno lì da centinaia di anni. Per noi si tratta ormai di un vero e proprio evento di comunità, che è riuscito a coinvolgere tra personaggi, guide e staff tecnico-logistico circa 100 persone. Tra di loro famiglie intere, con tanti bambini. E poi tanti nuovi cittadini della nostra piccola comunità multiculturale del borgo, migranti del progetto SAI e cittadini stranieri “neo-badolatesi”.

Abbiamo concluso il tutto con grande fatica ma con gioia e col sorriso in volto. Penso però che sia stato compiuto un piccolo “miracolo” di comunità, visto anche i tempi stretti in cui abbiamo operato. Ora, però, non mi resta che ringraziare i membri della mia Associazione e di tutto il direttivo, tutti gli attori e le comparse, le migliaia di visitatori accorsi a Badolato Borgo, l’Amministrazione Comunale del Sindaco Parretta che si è impegnata con la Polizia Municipale e la Caserma dei Carabinieri di Badolato a garantire un buon servizio sicurezza e viabilità ed offrire un servizio navetta con la Ditta Autoservizi Steimann. Grazie per il supporto alle seguenti attività commerciali e turistico-ristorative: Amato Mario – Impianti Elettrici, Bacco & Stocco, Macelleria Bressi, Parrucchiera “Ricci e Capricci”, Bolle di Cenerentola, Tamoil di Totò Battaglia, Paninoteca – Kebab “La Grotta”, Bistrot “Cicchinella”, Ristorante “Il Castellano”, Ristorante-Pizzeria “La Cantinetta”, Bistrot “Tipico-Gastromania”, La Bottega del Borgo, Ditta Pinuccio Steffanelli. Il Presepe Vivente di Badolato ha visto anche la partecipazione di tante altre associazioni ed organizzazioni locali: CS META 2, Associazione “Il Sorriso”, Associazione di Promozione Sociale “MaMa”, A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, Ass.ne Culturale “La Radice”, Ass.ne Culturale “Prof.Antonio Gesualdo – Storico”, Comitato “Basso Ionio Catanzarese” della Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Soverato, Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria, CIR Onlus Badolato, le Confraternite Religiose di Santa Caterina V.M. d’Alessandria, Maria SS.ma Immacolata, SS.mo Rosario. Importante, è stato il lavoro straordinario, per i vari allestimenti scenografici e per i costumi, realizzato da Loredana Tedesco supportata da Anna Larocca. Per l’assistenza tecnica-audio Pasquale Nisticò e per il servizio di accompagnamento dei gruppi le “guide”: Guerino Nisticò, Giuseppe Dainotto, Totò Femia, Giuseppe Codispoti, Daniela Emanuele, Antonella Priolo, Enrico Nisticò e Mario Gallelli. Grazie anche a: Pietro Piroso, Vittoria Frascà, Pina Paparo, Caterina Valenti, Domenico Leuzzi, Katia Bressi, Rossella Gallelli, Lavinia Nisticò e Giuseppe Corapi. Per la promozione e la diffusione determinanti sono state i lavori del videomaker Vicenzo Caricari per la LaCNews, di Saro Gioitta per l’emittente Tele Jonio e del fotografo Gori Campese con Imma Campese e Salvatore Giannini. L’associazione ha in cantiere altri eventi che renderanno il nuovo anno più ricco e interessante. Vi aspettiamo numerosi! BUON 2024!”