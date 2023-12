Basket, campionato Under 17: L’NBS BigMat Soverato vince contro la Pallacanestro Vibo Valentia

Terza vittoria di fila per Soverato che si porta nelle prime posizioni della classifica del campionato Under 17 girone A.

Parte forte Soverato che mette subito in chiaro di voler continuare la striscia positiva di vittorie; crea subito un solco importante dando un indirizzo preciso alla partita. La prima frazione si chiude 19-10.

L’inizio del secondo quarto è devastante, l’NBS si porta a metà tempo sul +17 ma, i ragazzi di Vibo non ci stanno e, con determinazione, si riportano fino a quasi pareggiare il quarto. Si va all’intervallo sul punteggio 29-19.

Alla ripresa c’è sostanziale equilibrio ma la partita vede Soverato in effettivo controllo mentre i ragazzi vibonesi perdono convinzione e, anche per stanchezza cedono nel finale.

Buona partita dei ragazzi di coach Gioffrè, sempre concentrati ed attenti; tranne pochi minuti nel secondo quarto hanno avuto sempre la partita in mano. Da segnalare Tuccio, Chiriaco e il giovanissimo Palaia in doppia cifra, ma fondamentalmente tutti i 12 presenti hanno disputato una eccellente partita, in particolare Andrea Calabretta, alla sua migliore prestazione della stagione.

Tra gli ospiti buona prova di Anello, D’ambrosio e di Scialabba che hanno vanamente cercato di arginare gli attacchi soveratesi. finisce 56-38.

Per Soverato c’è poco riposo, domenica 10 si recupera la partita contro la forte Basketball di Lamezia a Pianopoli.

NBS BigMat Soverato – Pallacanestro Vibo V. 56-38 – (19-10) (10-9) (13-10) (16-9)

NBS Soverato: Miriello, Anastasio, Bartolotti 2, Paparazzo 2, Morello 2, Calabretta 4, Chiriaco 18, Tuccio 10, Mazzucco, Primerano, Palaia 10, Palermo 8. All. S. Gioffrè

Pallacanestro V. Valentia: Raimondo, Rondinelli, Bruzzese, Lico 2, Tamburro 2, Anello 12, D’Ambrosio 9, Mobilia 3, Ravese 2, Scialabba 8, Arzoni. All. C. Todaro

Classifica:

BIM BUM BASKET RENDE 10, BASKETBALL LAMEZIA 10

NBS SOVERATO 8, C.A.B. CZ 8

POLLINO BASKET 6, PALL. VIBO VALENTIA 6

BASKET BELVEDERE 2, MURIALDINA ROSSANO 2

PAOLA BASKETBALL 0