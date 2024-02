Beccati con 9 kg di droga, coppia calabrese arrestata

Quasi nove chilogrammi di droga. Per l’esattezza 8,7 chili di hashish, suddivisi in 93 involucri. E così sono scattate le manette per una coppia fermata dai Carabinieri in pieno centro a Cosenza.

Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermare la Fiat Punto a bordo della quale c’erano una donna, M.I., di 47 anni, e di F.L., di 42 anni.

Nella successiva perquisizione nell’abitazione di F.L. sono state trovate cinque stecche di hashish per un totale di 50 grammi e due involucri di cocaina. La droga rinvenuta, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 70mila euro.

Il gip di Cosenza ha convalidato l’arresto nei confronti dei due, finiti ai domiciliari.