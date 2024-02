Venerdì 9 Febbraio a Soverato l’evento della Peregrinatio Maria

In occasione dei suoo 120 anni l Unitalsi ha organizzato la Peregrinatio Mariae della statua della Vergine di Lourdes in tutte le sezioni d Italia.

L’effige della Madonna è partita nel mese di ottobre, alla fine del pellegrinaggio Nazionale, da Lourdes e dopo aver attraversato tutta Italia, isole comprese è giunta in Calabria, farà tappa in tutte le sottosezioni unitalsi della nostra regione e giorno 9 avremo con immensa gioia la Madonna nella nostra comunità.

L’evento come da programma allegato si svolgerà inizialmente nella parrocchia di Soverato superiore per poi arrivare in piazza Maria Ausiliatrice dove si svolgerà la funzione religiosa in presenza del vicario del vescovo.

A fine celebrazione ci sarà una breve processione per le vie di Soverato con l effige della Madonna.