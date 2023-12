Beccato con una pistola clandestina nel vano contatore, 64enne arrestato

Continuano i servizi straordinari volti alla repressione dei reati in materia di armi e droga anche nei comuni della Provincia di Crotone; questa volta gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un pregiudicato cirotano cl. 59 in quanto nella sua abitazione è stata trovata un’arma clandestina rifornita di sei proiettili.

Nello specifico, gli operatori della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di armi, procedevano al controllo dell’abitazione del soggetto, già noto ai poliziotti per i suoi numerosi precedenti penali.

Una volta sul posto durante la perquisizione l’atteggiamento insofferente dell’uomo induceva gli operatori a controllare anche il vano contatore dell’energia elettrica che si trovava all’interno dell’abitazione, dietro la porta d’ingresso, e proprio all’interno del vano, occultata in un panno di stoffa si rinveniva un’arma priva di matricola rifornita di sei cartucce cal. 32.

L’arma, una Smeet&Wesson mod. 1923 è risultata essere perfettamente funzionante e, stante l’assenza della matricola, classificata tra le armi clandestine. Per tale motivi l’uomo veniva tratto in arresto e su disposizione dell’A.G. veniva associato alla Casa circondariale di Crotone.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione.