Beccato dal sindaco mentre abbandonava un sacco di rifiuti, multato

Il sindaco di Falerna Daniele Menniti dichiara guerra ai furbetti dell’immondizia. Sorpreso e sanzionato un turista con una multa da 300 euro. Il primo cittadino, Menniti, ha affermato: “Tanti i richiami ma ora sarà tolleranza zero. Intensificheremo i controlli con agenti in borghese e fototrappole» Il trasgressore è stato beccato a bordo di una delle strade principali del comune. Cumuli di rifiuti, infatti, continuavano a ricrearsi e a formarsi sui marciapiedi di Falerna anche solo dopo pochi minuti che i mezzi comunali o della azienda dal comune incaricata hanno appena finito di rimuoverli.

“Il nostro comune non può essere una discarica a cielo aperto”, ha detto il sindaco Menniti. Nella giornata di domenica il sindaco, insieme ad alcuni amministratori della sua squadra, ha iniziato il primo appostamento nella zona del complesso MaPa. “Qui abbiamo colto in flagranza un signore, probabilmente un turista, che indisturbato – racconta il sindaco – ha accostato la propria auto vicino al marciapiede, ha aperto il bagagliaio e ha tirato fuori un sacco nero pieno di rifiuti. Se non fossimo intervenuti, lo avrebbe lasciato sul marciapiede alimentando un cumulo di immondizia che stava per formarsi”.

Immediatamente sollecitata ad intervenire la Polizia locale che, giunta sul posto, ha inflitto una sanzione di 300 euro al furbetto dell’immondizia. Una battaglia, quella contro l’abbandono dei rifiuti, che il primo cittadino e la sua amministrazione stanno portando avanti sin dalla campagna elettorale. Inizialmente sono state le giornate ecologiche (ancora in atto in molte zone del territorio comunale), con il coinvolgimento di decine di cittadini volontari che hanno contribuito a ripulire le aree principali di Falerna che versavano in un degrado inaccettabile, chiaro segno di un declino in atto che stava per scrivere la parola fine sul futuro turistico del piccolo comune del tirreno catanzarese.

Poi l’invito reiterato, in particolare nell’ultimo mese, e la sensibilizzazione nel fare la raccolta differenziata seguendo il calendario e le modalità pubblicate sul sito del Comune (http://www.comune.falerna.cz.it) e a rispettare anche gli arenili, non abbandonandovi rifiuti anche in assenza di appositi cestini. Infine è scattata la tolleranza zero contro chiunque abbandona i rifiuti per strada.