Bertucci chiude a Catanzaro, il commercio dal centro storico si è spostato al quartiere lido

I catanzaresi per fare acquisiti preferiscono gli store del centro commerciale e quelli situati nel quartiere costiero di Catanzaro e i commercianti sono costretti a trasferire la propria attività o chiuderla

La chiusura di un’attività storica come Bertucci dimostra che il centro storico, rispetto al passato, non sta più sul mercato e non attrae investimenti perché per i catanzaresi è diventata prassi andare a fare shopping nel centro commerciale o a Catanzaro lido.

Il quartiere marinaro di Catanzaro sta registrando importanti aumenti dei prezzi delle abitazioni e dei locali commerciali. Sia perché è diventata una specie di cittadella universitaria per via della vicinanza con l’Università, sia perché come zona è abbastanza servita.

Diverse sono le persone che pensano di fare un investimento a Catanzaro lido che oltre a quanto detto, offre molteplici attività redditizie.

Tutto questo però a discapito delle attività commerciali che si trovano su Corso Mazzini o comunque nel centro storico del capoluogo.

Paolo Marraffa