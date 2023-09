Auto sbatte contro un muro e prende fuoco, in salvo 4 passeggeri

Alle ore 14:45 circa una telefonata giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale in via Madonna di Mare a Cirò Marina.

Giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina si apprestavano a spegnere l’autovettura Suv Dr, che dopo lo schianto con un muro di cinta di un’abitazione andava in fiamme interessando anche un albero e la vegetazione circostante.

All’interno della stessa quattro persone, tre ragazzi di anni 18, 19, 20 ed una donna di 42, tutti del posto che hanno fatto in tempo a lasciare l’auto prima che venisse totalmente interessata dalle fiamme, lievemente feriti tutti affidati alle cure del 118 arrivati con due ambulanze.

I vigili del fuoco prontamente hanno spento sia le fiamme dell’autovettura quasi totalmente distrutta, sia la vegetazione e l’albero all’interno del recinto dell’abitazione evitando il propagarsi delle stesse, per poi mettere la zona in sicurezza.

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri di Cirò Marina.