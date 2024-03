Brutta sconfitta in Puglia per il Volley Soverato

Niente da fare per il Soverato in terra di Puglia dove, nella prima di ritorno della pool salvezza, le ragazze di Guidetti cedono tre a zero alla Narconon Melendugno. Una partita giocata male dalle calabresi che in attacco hanno inciso molto poco con Buffo e Frangipane a sprecare palloni; poca determinazione e reazione agli attacchi delle locali.

Dunque, la situazione si fa sempre più difficile per quanto riguarda la classifica. Passiamo alla partita. Padrone di casa in campo con Caracuta in regia e Stival opposto, al centro coppia formata da Polesello e Antignano, in banda Santiago e Maruotti con libero Oggioni. Soverato in campo con Romanin e Alcantara a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio.

Primo set con Melendugno che guadagna subito tre punti di vantaggio e sul 12-9 Guidetti chiama time out. Soverato poco incisivo in attacco dove Buffo e Frangipane commettono errori; le pugliesi aumentano il vantaggio e sul 20-15 secondo tempo chiesto dalle ospiti. Melendugno chiude senza molti affanni il set per 25/20.

Nel secondo parziale sembrano partire meglio le calabresi avanti 4-6 ma non è così perché Stival è compagne con Caracauta a smistare ottimi palloni, riescono a recuperare e guadagnare un buon margine di punti sul Soverato. Melendugno conduce 22-15 e chiude il set 25/19 dopo altri errori di Buffo.

Soverato non reagisce e parte forte la squadra di casa, avanti 4-0, nel terzo gioco; ha poco da dire il set che scivola via senza particolari sussulti. La Narconon Melendugno chiude 25/14. Per Soverato altra sconfitta.

Narconon Melendugno 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/20; 25/19; 25/14

MELENDUGNO: Sicuro (L) ne, Polesello 3, Biesso ne, Caracuta 1, Oggioni (L), Favero, Corroux, Stival 19, Campana 2, Fari ne, Antignano 9, Maruotti 7, Santiago 14, Rastelli 1. Coach: Morales

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 5, Romanin 1, Coccoli, Alcantara Montero 9, Tolotti 1, Zuliani, Frangipane 14, Orlandi, Buffo 4, Guzin 2, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Autuori Enrico – Morgillo Davide

DURATA SET: 28’, 26’, 26’. Tot 1h20’

MURI: Melendugno 8, Soverato 7