Jasmine Hassid vince la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria

Un altro grande evento di moda si è tenuto sabato sera per la tappa di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo.

Un evento di moda curato in ogni dettaglio e con il pubblico delle grandi occasioni che ha accolto Miss Mondo Calabria in grande stile nella splendida location di CapoSperone Resort. Concorso gestito in esclusiva Regionale dalla nota agenzia di eventi ‘andreacogliandroeventi’.

Dopo un’attenta selezione a trionfare è stata la Jasmine Hassid, approdando cosi alla finale Regionale che si terrà a Maggio 2024 unendosi cosi’ alle altre finaliste regionali.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia. A presentare l’evento è stato Francesco Saltalamacchia. Durante la serata si sono esibiti i bravissimi allievi della scuola di danza ‘Tersicore’ e deliziati dalla splendida voce di Paola Gioffre’ della scuola ‘InCanto Casa delle Arti’.

Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata alla Vibonese Rita Cannavino, risultata la più votata sul web. Altre quattro ragazze sono state elette per la pre-finale regionale di Miss Mondo Calabria.