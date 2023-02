Buone notizie dalla Trasversale

Leggiamo, e sentiamo personalmente, che lungo la Trasversale si muove non dico qualcosa, ma parecchio: si agisce concretamente sul tratto più arduo, quello di Vallelonga Vazzano Scornari… Si agisce sulla derelitta bretella Gagliato – Campo; stanno per partire gli espropri per la Gagliato – 106. Può essere soddisfatto, dopo anni di battaglie, il Comitato TRASVERSALE DELLE SERRE. CINQUANT’ANNI DI SVILUPPO NEGATO. Bene, l’ANAS, che, dopo anni e anni di scartoffie, assume fattive decisioni.

Non tutti sono d’accordo? Pazienza, succede.

Ora aspettiamo che tutti i lavori abbiano inizio, e confidiamo sia nella prossima primavera. Inaugureremo le nuove strade, ma a modo nostro: panini e zeppole e vino; niente politicanti, che del resto in tutti questi decenni sono stati assenti, o hanno preteso svincoli ridicoli.

Ulderico Nisticò