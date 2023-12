Cadono calcinacci nella Galleria della Limina, chiusa la Jonio-Tirreno

Paura ieri sera sulla Jonio-Tirreno per il crollo di calcinacci all’interno della Galleria della Limina. La galleria doveva essere chiusa per lavori di messa in sicurezza nei mesi scorsi che sono stati rinviati su pressioni dei territori circostanti che lamentavano il conseguente isolamento.

La chiusura di questa sera, sta provocando parecchi disagi al traffico ma si è ressa necessaria vista la pericolosità della situazione.

La Polizia Stradale è intervenuta sul posto e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando in questi minuti per mettere in sicurezza la galleria e riaprirla prima possibile. Per fortuna la caduta dei calcinacci non ha provato feriti.