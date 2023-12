Basket – L’NBS EdilMC Soverato stravince il derby di Pianopoli

Pianopoli senza Monier contro un Soverato in grande spolvero. Partono forte gli ospiti, con nel quintetto iniziale Matteo Dell’Isola al debutto, che piazzano subito un parziale di 9-1 facendo intuire ai pianopolesi (orfani, come detto dello squalificato Monier), che oggi avrebbero avuto una brutta giornata. I padroni di casa azzardano con Fragiacomo e Piccione una rimonta spenta però da Fall, Maida, Riverso e Tuccio incontenibili. Il primo quarto si chiude meritatamente con i Pirillo Boys in vantaggio 22-9. Vantaggio importante, che Soverato saprà gestire con calma e con lucida determinazione, fino alla fine.

La seconda frazione vede Pianopoli arrembante sospinto da un pubblico sicuramente appassionato ma al limite della correttezza. Soverato però non arretra e ribatte colpo su colpo con le triple di Gallo, in grande giornata, che sostituisce degnamente lo specialista Tuccio uscito insieme a Dell’isola per 2 falli, con Billy Fall dominante sotto i 2 canestri. Il tempo si chiude in perfetta parità 12-12.

Alla ripresa Pianopoli produce il massimo sforzo e si rimette in partita accorciando fino a -5. Ma Soverato vuole assolutamente lasciare Pianopoli con una vittoria e ricomincia a macinare gioco e canestri raggiungendo il massimo punteggio, + 22, con un piccolo recupero dei locali nel finale, ma chiude il tempo con 18 punti vantaggio.

Nel quarto finale i locali riprendono vigore e con orgoglio tentano in tutti i modi un recupero impossibile con Soverato in pieno controllo e gestione della partita. Finisce 49-64.

Ottima partita dell’NBS Soverato, sicuramente tra le migliori giocate finora, su un campo ostico contro avversari agguerriti. Partiti bene hanno controllato la partita reagendo con carattere nei pochi momenti di difficoltà. Buona prova collettiva, con Fall in grande spolvero e Gallo in grande serata. Ma tutti hanno risposto alla grande in una partita, come già detto difficile, ma vinta con pieno merito.

Pianopoli ha forse sofferto più del dovuto l’assenza di Rodrigo Monier. I ragazzi di Lazzarotti si sono comunque battuti bene, cercando di restare attaccati alla partita con le unghie e con i denti ma l’avversario di oggi era difficilmente abbordabile.

Pianopoli – Soverato 49-64 (9-22) (12-12) (13-18) (15-12)

Pianopoli: Augello, Strangis, S. Bova 6, Lanzarotti 8, Cerra, L. Bova, Fragiacomo 18, Mercuri, De Vita, Piccione 12, Cosentino, Carchedi 5. All A. Lanzarotti

Soverato: Riverso 8, Gallo 13, Dell’Isola, G. Tuccio 8, Chiriaco, Palermo, Lupica 3, Riccio 2, Fall 18, Maida 12, Rotundo, Palaia. All F. Pirillo