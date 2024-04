“Calabria nascosta”, l’ultimo libro di Fulvia Gioffré

Un libro identitario che racconta i luoghi, gli odori e i sapori, ma anche l’anima della Calabria

Fresco di stampa l’ultimo libro di Fulvia Gioffré, dal titolo “Calabria nascosta” , edito dalla casa editrice Libritalia, si appresta ad essere presentato in tutta la Calabria e fuori regione. Con lo sguardo che spazia nel territorio, Fulvia Gioffré nel suo volume apre una finestra su questa terra, racconta: i luoghi, gli odori, i sapori, i canti e le feste quasi sconosciute, ma anche l’ anima della Calabria e quella dei calabresi.

I ricordi dell’autrice poi prendono vita, quando a differenza dei giovani di oggi, la giovinezza era vissuta nella spensieratezza, nel curare i rapporti amicali attraverso gli incontri delle feste di paese, quando si partecipava a tradizioni e riti tipici del luogo .Ricordi che vengono vissuti non come un passato nostalgico, ma come una scoperta di una terra che nelle sue contraddizioni, racchiude grandi virtù che hanno forgiato la personalità dei calabresi.

““Calabria nascosta” – ha così affermato l’autrice- è una sorta di studio del comportamento umano: quello calabrese che ha lasciato nel nostro vissuto valori e radici profonde in cui i nostri figli si devono riconoscere, perché se siamo fermamente radicati nelle nostre convinzioni, non c’è motivo di temere le difficoltà che possono attraversare la nostra strada”.

Un racconto delle emozioni, che emergono dalle pagine del libro, e vengono raccontate per immagini, un viaggio nella cultura iconica narrato con un linguaggio semplice e fresco. L’autrice riesce a far guardare questa regione con occhi nuovi, spingendoci a riscoprirla e a ritrovarci in lei amandola e rispettandola. Il suo desiderio è proprio quello di far conoscere la nostra Calabria proprio da una calabrese, che l’ama e la vuole celebrare. E’ giunto il momento di trasmettere e di condividere la “Calabria nascosta” per farne dono alle generazioni future.