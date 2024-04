La ‘Ncrinata di Dasà: un viaggio virtuale tra passato, presente e futuro

Dopo la realizzazione dei Musei di Soriano Calabro tra questi il Museo del Terremoto vincitore di numerosi premi di architettura l’architetto Schiavello è stato coinvolto dall’amministrazione Comunale di Dasà per uno studio di Fattibilità per la creazione di un nuovo Museo dedicato alla manifestazione religiosa che si svolge ogni anno a Dasà il martedì dopo domenica di Pasqua.

L’intervento sarà realizzato in un immobile di proprietà Comunale, un edificio efficiente che si presta molto bene alla realizzazione del Museo. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Dasà è quello di realizzare un Museo dove rivivere questa manifestazione religiosa Pasquale ormai molto seguita a livello provinciale e regionale. Un Museo dove il visitatore può rivivere pienamente questa manifestazione tutto l’anno con approfondimenti sulla storia, cultura e tradizioni di Dasà.

Il PROGETTO

Il Museo della Ncrinata sarà un luogo che combinerà l’arte, la tecnologia e la spiritualità per offrire al visitatore un’esperienza unica nel suo genere. Il museo catturerà l’essenza di questa manifestazione religiosa dasaese e la interpreterà attraverso l’innovazione del futuro. Appena il visitatore varcherà le porte del museo, troverà in un atrio spaziale fluido, avvolto da un’atmosfera di luce e suoni rilassanti e l’esposizione di alcuni oggetti tradizionali e contemporanei.

Procedendo oltre, nella prima grande area museale al piano terra il visitatore avrà l’opportunità di ammirare un’installazione composta da un’architettura dinamica che si muove in armonia come il ritmo della manifestazione religiosa rappresentata a Dasà il giorno di Pasqua. L’allestimento fluido sarà composto da pannelli che creeranno una coreografia intricata ispirata ai gesti e ai movimenti della pratica religiosa.

I pannelli avranno delle inclinazioni diverse, creando onde di luce e movimenti fluidi che si propagano attraverso la struttura. Questo creeranno un’esperienza immersiva e coinvolgente in cui il visitatore si sentirà parte integrante del movimento rappresentato, inoltre saranno proiettate immagini in movimento che narrano la storia e il significato della Ncrinata di Dasà. Queste proiezioni si combinano con l’allestimento fluido, creando una fusione tra l’arte visiva e l’installazione architettonica, offrendo una prospettiva multidimensionale della manifestazione.

Le pareti circostanti all’allestimento centrale saranno decorate con fotografie e testimonianze della storia della Ncrinata di Dasà, il percorso proseguirà dalla parte opposta al nucleo centrale dove sarà rappresentata la storia delle confraternite attraverso fotografie, video e oggetti sulle tradizioni e le storie che hanno accompagnano nel corso dei secoli questa manifestazione. Il visitatore potrà approfondire la conoscenza sull’origine della manifestazione e sulle figure storiche che l’hanno resa ciò che è oggi.

Inoltre il museo offrirà un’area dedicata all’artigianato locale, dove si potranno ammirare degli oggetti realizzati dai maestri artigiani di Dasà e della Calabria. Questo ti permetterà di portare a casa un ricordo tangibile della tua esperienza museale della Ncrinata dasaese. Dal piano terra tramite una scala interna si accederà al secondo piano, dove le luci e le proiezioni olografiche creano un’atmosfera eterea. Qui potrai contemplare il fulcro della manifestazione religiosa, con i suoi movimenti fluidi e armoniosi.

Procedendo oltre, avrai l’opportunità di partecipare a un’esperienza interattiva coinvolgente. Indosserai occhiali speciali per la realtà aumentata che ti permetteranno di immergerti completamente nella manifestazione. Le proiezioni olografiche trasporteranno i partecipanti in un luogo virtuale, ricreando un paesaggio spirituale ispirato alla tradizione religiosa.

Attraverso una serie di proiezioni, i movimenti della manifestazione religiosa prenderanno vita davanti al visitatore. Si potranno vedere proiezioni olografiche tridimensionali che riprodurranno alcuni elementi della manifestazione religiosa dasaese ed alcuni oggetti sacri che fluttuano nell’aria, ologrammi che si muovono sinuosamente, accompagnati dalla musica sacra che riempie l’ambiente. I colori vibranti e le forme fluide trasmetteranno un senso di trascendenza e profonda connessione con l’esperienza spirituale. Le pareti del museo saranno decorate con opere d’arte digitali che rappresentano la storia e le tradizioni della manifestazione religiosa. Queste opere combineranno elementi tradizionali con l’innovazione tecnologica, creando un dialogo tra passato e futuro.

Infine attraverso una combinazione di realtà virtuale e aumentata, sarai in grado di partecipare attivamente alla manifestazione. Potrai unirti alla processione virtuale, muovendoti e danzando seguendo i movimenti dei partecipanti. Le tue azioni saranno riflesse nella realtà virtuale, creando un’esperienza coinvolgente e autentica. La sala sarà circondata da una colonna sonora emotiva, che combina canti sacri e musiche tradizionali della manifestazione religiosa. Questa sinfonia di suoni accompagnerà i visitatori nel loro viaggio spirituale, intensificando l’esperienza emotiva.

Inoltre, ci saranno punti interattivi dove potrai toccare e sperimentare gli oggetti utilizzati nella manifestazione religiosa. Puoi esplorare i paramenti sacri, come mantelli e corone, o toccare oggetti simbolici che hanno un significato profondo nella pratica religiosa.

Il Museo della Ncrinata mira a preservare e celebrare le tradizioni religiose attraverso l’innovazione tecnologica. Questa esperienza immersiva ti offre la possibilità di vivere in prima persona la spiritualità e il movimento di una manifestazione religiosa, permettendoti di comprendere e apprezzare la sua bellezza e la sua importanza storica e culturale. In conclusione il Museo della Ncrinata sarà uno spazio dove il visitatore si farà trasportare in un viaggio unico nel tempo e nello spazio, dove il movimento, la spiritualità e la tecnologia si fondono in un’esperienza indimenticabile.