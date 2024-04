Calabria vice campione al Torneo delle Regioni, Eugenio Muzzì di Davoli nello staff medico

L’esperto fisioterapista: “Onorato di essere stato parte di un gruppo composto da dirigenti, tecnici, staff medico – sanitario e calciatori che ricorderò per sempre come delle persone vere”

DAVOLI (CZ) – Arricchito, umanamente e dal punto di vista professionale.

Eugenio Muzzì (affermato fisioterapista ed osteopata, uno studio a Davoli Marina oltre a diverse collaborazioni nel calcio dei professionisti e dilettantistico) apre la “valigia curriculare” e annota la seconda partecipazione consecutiva al Torneo delle Regioni che coinvolge le Rappresentative calcistiche regionali giovanili della Lega Nazionale Dilettanti.

In Liguria qualche settimana fa, al seguito dello staff medico della Rappresentativa Calabra, ha esultato anche lui per il secondo posto dell’Under 19 nostrana, arresasi 4 – 1 nella finalissima della manifestazione 2024, contro i pari età del Piemonte.

«Uno vero peccato – afferma Muzzì – Il sogno è sfumato ad un passo dal traguardo ma i ragazzi hanno condotto un Torneo davvero strabiliante, meritando gli osanna da parte di tutti coloro i quali (osservatori, tecnici e tifosi) hanno seguito questa meravigliosa esperienza».

Uno spaccato di vita per la quale Muzzì ha parole di sincero ringraziamento «all’indirizzo del presidente della Lnd Calabria, Saverio Mirarchi, per avermi coinvolto in questa straordinaria avventura».

Esperienza ed avventura: un binomio che Muzzì riassume così.

«È stata una settimana intensa – annota -. Sono onorato di essere stato parte di un gruppo composto da dirigenti, tecnici, staff medico – sanitario e calciatori che ricorderò per sempre come delle persone vere.

Sono tornato dalla Liguria con un bel bagaglio di vita e di condivisione».

Una “valigia curriculare” più robusta, insomma, già pronta per i prossimi impegni con il Viareggio Beach Soccer che lo scorso anno, guidato da mister Francesco Corosiniti, ha trionfato in Serie A.

Si partirà con l’Eurowinners in Portogallo (torneo riservato essenzialmente alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali) prima della ripartenza del massimo campionato riservato alla disciplina.

«Dalla terra lusitana fino a San Benedetto del Tronto e Messina sarà un bel viaggiare – conclude Muzzì – . La personale ricetta per non stancarmi? L’entusiasmo. Penso che valga perfino di più delle abilità professionali».