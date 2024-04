Il Vice Sindaco di Tiriolo parla a raffica ad “Avanti un altro”, Bonolis esclama: “sembra che l’ho interrogato, lei è preparato!”

Il conduttore e il pubblico travolti dalla verve di Davide Longo, poi eliminato dopo due risposte sbagliate su tre, a domande alquanto bizzarre, che riguardavano tematiche afferenti a comportamenti “sotto la doccia”.

Primo concorrente della serata, apre il gioco e sbaglia due risposte su tre, lasciando subito il programma il calabrese Davide Longo (di Tiriolo, Catanzaro), che l’altra sera ha partecipato ad “Avanti un altro” il celebre quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Ma in pochissimo, fa in tempo però a raccontare le straordinarie bellezze della sua terra (Tiriolo, di cui tra l’altro apprendiamo che è anche Vicesindaco) a mandare un messaggio d’amore ai suoi due figli Giuseppe e Ludovica, oltre che a dimostrare una grande capacità comunicativa e tanta positività.

Parla a raffica Davide esponendo in maniera fluente ed entusiasmante le bellezze della sua terra che paragona ad una perla: “Ho quarantaquattro anni, sono padre di due figli meravigliosi Giuseppe e Ludovica che amo tantissimo… Vengo da Tiriolo un paese di 4000 abitanti incastonato proprio come una perla al centro dell’istmo più stretto d’Italia, l’istmo dei due mari, che in solo 35 km divide il mar Ionio dal mar Tirreno, dal golfo di Sant’Eufemia a quello di Squillace… Bonolis: “sembra che l’ho interrogato, interessante come espone, geografia l’abbiamo fatta”… Nella vita sono un assistente del Tribunale amministrativo della Calabria della sede di Catanzaro…. Amo tutti gli sport e soprattutto mi piace dedicarmi al sociale e mettermi a disposizione dei miei concittadini nella ricerca di soluzioni ai piccoli e grandi problemi quotidiani…

Un fiume in piena Davide. Dalla regia provano a stopparlo ma con la sua conduzione ironica e divertente Bonolis esclama “un attimo sta finendo anche educazione civica, aspettate un secondo, l’ho interrogato! Davide lei è preparato le do otto!”

Davide ringrazia per il voto e soprattutto vuole ringraziare per la bellissima opportunità che gli è stata data di essere qui… “è un vero piacere e auguro a tutti di vivere questa bellissima esperienza.”

Poi arriva il momento del quiz, il giovane tiriolese purtroppo inciampa sulle prime domande e va via ma con entusiasmo ed allegria, dimostrando che si può vincere anche perdendo perché l’importante è sempre mettersi in gioco.

Il saluto finale di Bonolis, “Lei è persona gradevolissima, elegante e per bene è stato un piacere averla incontrata…”, fa trasparire come Davide sia riuscito ad entusiasmare e contagiare con la sua semplicità, la naturalezza e la positività che è propria di tutti calabresi.